Porco é furtado em São Pedro do Ivaí

A equipe policial de São Pedro do Ivaí foi solicitada a comparecer na vila rural do Distrito Marisa, onde o solicitante relatou que teria ocorrido um furto em sua propriedade na madrugada deste dia.

Chegando ao endereço, o solicitante relatou a equipe que mantém em sua propriedade um espaço onde criava três porcos. No dia anterior, por volta das 18h, foi a última vez que visualizou os três, depois se recolheu em sua residência e não saiu mais para o quintal. Hoje ao acordar às 6h da manhã foi realizar a alimentação dos animais e notou que um deles havia desaparecido do chiqueiro, relatou que o porco furtado era o maior e não tinha características. Em seu quintal encontrou um boné vermelho que supostamente pertence ao autor do furto.

Diante dos fatos a vítima foi orientada e o BOU foi lavrado.