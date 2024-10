Ponte do Rio Ivaí será liberada para veículos de passeio no dia das eleições

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou que a ponte sobre o Rio Ivaí, localizada na PR-457 entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, na região do Vale do Ivaí, será liberada para o tráfego de veículos de passeio neste domingo, dia 6 de outubro. A liberação ocorrerá por meio de uma operação pare-e-siga, permitindo que os eleitores se desloquem com tranquilidade para as urnas no dia das eleições.

A estrutura da ponte está passando por uma reforma geral, visando melhorias em sua segurança e condições de uso. No entanto, para garantir que o processo eleitoral não seja prejudicado, a liberação temporária foi planejada. As rotas alternativas sugeridas são consideravelmente mais distantes, o que tornaria inviável o acesso de eleitores à zona eleitoral.

Após o período de liberação, a ponte voltará a ser interditada no dia seguinte, dando continuidade aos serviços de reforma. As intervenções incluem a substituição dos dispositivos de contenção das cabeceiras, reparos e recuperação da superfície das estruturas de concreto, instalação de novas barreiras de proteção, melhoria do sistema de drenagem, reparo do pavimento e substituição das juntas de dilatação. Além disso, haverá reforço na sinalização e instalação de dispositivos de segurança, limpeza e pintura.

O investimento total na obra é de aproximadamente R$ 2 milhões e faz parte de um contrato de manutenção que abrange 13 obras de arte especiais (OAEs) na região do Vale do Ivaí, sob responsabilidade do Escritório Regional Vale do Ivaí da Superintendência Regional Norte do DER/PR.

A previsão é concluir a interdição até o dia 10 de outubro, a partir do qual os serviços continuarão apenas em operação pare-e-siga. A ponte, com 300 metros de comprimento e 12,5 metros de largura, possui duas faixas de rolamento e acostamento em ambos os lados da pista.