Polícia Militar utiliza drone para tentar localizar atirador em Jandaia

Na tarde deste domingo (27) durante patrulhamento pela Rua das Margaridas, na região do Mutirão, próximo à ponte do Ribeirão Cambará, uma equipe da Polícia Militar ouviu um disparo de arma de fogo e ao estacionar a viatura, foram ouvidos mais três disparos. Diante da situação, foi acionada outra equipe com um drone equipado com câmera térmica e também a equipe do Canil do Décimo Batalhão.

Após a chegada de todas as equipes, uma busca foi realizada no interior da mata, mas devido à grande extensão da área e à possível fuga do suspeito, nada foi encontrado.

