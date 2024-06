Polícia Militar é chamada após paciente deixar hospital sem receber alta

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 17h50 de sábado (22).

Conforme a PM, a enfermeira do Hospital Municipal de Marumbi entrou em contato com a Central de Operações do Décimo Batalhão, onde informou que um paciente em tratamento deixou a unidade médica sem ter recebido alta.

No local, a equipe policial conversou com o médico responsável, que confirmou o ocorrido, dizendo que o paciente, ainda necessitava de atendimento médico, pois teria uma infecção que poderia agravar seu estado de saúde, entretanto relutante não quis permanecer na unidade.