Polícia Militar de São Pedro do Ivaí registrou ocorrência de Estelionato

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 21h08 de segunda-feira (23).

Conforme a PM, a vítima relatou a equipe que estaria negociando a compra de um notebook no valor de R$ 600 com uma mulher pelo Facebook e, em determinado ponto da negociação, ela teria mandado um link do aplicativo “Enjoei” para que baixasse e finalizasse a compra, porém, ao acessar o link, teve R$ 4 mil sacado de sua conta bancária. Foi quando percebeu que havia caído em um golpe.

Diante dos fatos, boletim foi confeccionado e vítima orientada.