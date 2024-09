Polícia investiga morte de homem que teria se engasgado e sofrido queda em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h02 deste sábado (28).

Conforme boletim da PM, após repasse de ocorrência via COPOM, a equipe policial deslocou ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, onde segundo a equipe médica, havia dado entrada no local o Sr XXXX, o qual chegou conduzido pela ambulância do SAMU.

Que segundo familiares, teria sofrido uma queda após se engasgar, porém, o paciente não apresentou nenhum sinal de engasgamento e ainda possuía uma lesão na têmpora, que ao dar entrada no hospital já estava em óbito.

A médica a qual recebeu o paciente e estaria saindo de plantão, afirmou que devido a lesão e sua característica, não poderia declarar a causa da morte, também feito contato com a médica a qual estava assumindo o plantão, esta também afirmou que não poderia atestar a causa da morte.

Diante dos fatos, fora acionado o investigador da Polícia Civil, o qual acionou os demais órgãos competentes para os procedimentos cabíveis ao fato.