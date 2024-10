Polícia é chamada após disparos de arma de fogo na zona rural de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h39 desta terça-feira (22).

Conforme a PM, equipes policiais deslocaram até um sítio na BR-369, próximo a Cocari, onde um vigilante relatou ter ouvido cerca de 15 disparos de arma de fogo.

No local foram abordadas duas pessoas, sendo que uma delas estaria com ferimentos na perna direita, ocasionada por estilhaços de uma garrafa de vidro, onde a mesma relatou que havia tido um desentendimento com outra mulher que estaria no mesmo sítio, e que a mesma teria desferido uma garrafa contra a mesma.

Ainda conforme o relato, a pessoa de ___ relatou que teria levado às pessoas de ___ e ___ da Cidade de Cambira até ao referido sítio, na casa da pessoa identificada por ___ conhecido pelo apelido de ___ e que todos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas quando houve o desentendimento de ___ e ___, e que a pessoa de ___ teria efetuado disparos de arma de fogo para o alto no intuito de cessar a confusão.

Logo após o mesmo teria deixado o local, levando a arma de fogo consigo juntamente com a pessoa de ___ tomando rumo ignorado. Que após vistoria no local, na área externa da residência, foi localizado 08 estojos deflagados da marca CBC Calibre .380 e 02 estojos deflagados da Marca Águila Calibre .380 possivelmente de procedência internacional e mais 02 Munições Intactas da Marca CBC Calibre .380 .

Que foi efetuado a apreensão dos cartuchos deflagados e das munições, sendo posteriormente entregues na DP local para procedimentos cabíveis. Que às pessoas de ___ e ___ estavam no interior da residência e ao adentrar no local foi visualizado pelas equipes uma caixa de armazenamento e transporte de Arma de Fogo da Marca Taurus onde no interior constava documentação referente a Guia de Tráfego da Arma de Fogo da Marca Forjas Taurus modelo PT 938 Calibre .380 ACP número de série ___ em nome de ___.

Que foi solicitado apoio da Ambulância da Defesa Civil deste Município, onde os socorristas compareceram até ao local e fizeram um curativo na perna direita da pessoa de ___, porém a mesma recusou ser encaminhada até ao Hospital Municipal e relatou que sua mãe iria vir busca lá para voltar para a Cidade de Cambira. Diante do exposto foi confeccionado o Bou e encaminhado até a Delegacia de Polícia Cívil para providências futuras. Às partes foram devidamente orientadas.