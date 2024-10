Polícia é acionada após briga de vizinhos em bairro de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h19 desta sexta-feira (11) na Rua das Violetas, Mutirão I.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para dar atendimento em uma situação de lesão corporal, chegando no local entrou em contato com a solicitante, que disse que teve uma discussão com seu vizinho, e que em dado momento ambos saíram em vias de fato onde a senhorita levou um tapa no rosto e um soco no braço, que, em contrapartida, arranhou e deu socos no senhor XXX.

A solicitante relatou que o mesmo subiu sentido centro tomando rumo ignorado. A mesma não apresentava lesão visível, a equipe realizou as devidas orientações e iniciou patrulhamento a fim de localizar o autor, porém no momento ele não foi encontrado.