Polícia Civil realiza Operação “Praça do Café” e prende suspeitos de tentativa de homicídio

Na tarde desta quinta-feira (5), a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul-PR anunciou a conclusão da Operação Praça do Café, que resultou na prisão de três suspeitos de 22, 27 e 34 anos. Eles são apontados como suspeitos de uma tentativa de homicídio brutal contra um homem no centro da cidade.

Dois investigados foram localizados na Vila Santo Antônio e um no centro de Jandaia do Sul. O grupo é acusado de espancar a vítima com socos e chutes na cabeça. Após a instauração do inquérito policial e representação pela prisão preventiva, os suspeitos foram capturados e interrogados. Três deles confessaram participação no crime.

Uma quarta pessoa envolvida no caso já havia sido presa dias antes, em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas. As investigações apontam que a tentativa de homicídio está diretamente ligada ao tráfico de drogas na cidade de Jandaia do Sul.

As imagens do espancamento, registradas por câmeras de segurança, são extremamente perturbadoras e evidenciam a gravidade do crime.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e aos crimes dele decorrentes, reafirmando que ações como a Operação Praça do Café são fundamentais para garantir a segurança da população e desarticular organizações criminosas.

