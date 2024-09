Polícia Civil descobre laboratório sofisticado de maconha em Maringá

Durante uma operação realizada nesta quinta-feira (26) em Maringá, a Polícia Civil desvendou um laboratório clandestino altamente sofisticado dedicado à produção de drogas derivadas da planta Cannabis sativa. O esquema foi encontrado dentro de uma estufa equipada com sistemas de automação avançados, localizada no bairro Conjunto Lea Leal.

O local servia para o cultivo da maconha em várias etapas, desde o plantio até a secagem. Além do entorpecente, que era o produto principal, outras substâncias, como skunk, haxixe e uma droga conhecida como “cristal”, também eram fabricadas na estufa.

Os policiais descobriram anotações detalhadas nas paredes do laboratório, contendo orientações sobre o cultivo da Cannabis e as diferentes drogas que poderiam ser produzidas a partir da planta. Essas evidências reforçam a suspeita de que o esquema envolva várias pessoas, incluindo não apenas os trabalhadores do processo de produção, mas também possíveis investidores.

A estufa estava equipada com iluminação específica, sistemas de ventilação e exaustão, ar-condicionado, irrigação automatizada e adubação controlada. A polícia continua investigando o caso para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente essa rede criminosa. O flagrante foi resultado de 15 dias de investigação do setor antitóxico da 9ª Subdivisão Policial de Maringá.