PM é chamada no PAM após homem dar entrada com lesão corporal

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h46 na Rua Clementino Puppi.

Conforme a PM, após solicitação Via Copom a equipe policial deslocou até ao Pronto Atendimento Municipal, onde foram informados que um senhor teria dado entrada no referido local para atendimento médico, que o mesmo estaria com uma lesão corporal na altura do supercílio esquerdo.

Ao ser indagado o que havia ocorrido, o homem relatou que uma pessoa conhecida, que reside nas proximidades de sua casa, teria sem motivo aparente, ido até o quintal de sua residência, e desferido um golpe com um cabo de vassoura, atingindo a altura do supercílio esquerdo, causando um corte, sendo necessária uma sutura no local da lesão.

Posteriormente o autor da agressão teria saído do local. Diante do exposto foi confeccionado o BOU e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

A vítima foi devidamente orientada.

.