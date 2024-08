PM de Jandaia atendeu ocorrência de ameaça na Rua Plácido Caldas

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 12h29 desta sexta-feira (9) na Rua Plácido Caldas, centro.

Conforme a PM, a equipe recebeu solicitação informando que no endereço acima descrito, funcionários de uma obra estariam em vias de fato e um masculino fez ameaças utilizando um canivete.

A equipe foi até o local onde fez contato com o senhor que relatou que teve um desentendimento com outro homem por motivos de desacerto comercial e que após alguns momentos de discussão o autor sacou um canivete contra o mesmo no intuito de intimidá-lo.

Diante dos fatos e da intenção de representação da vítima, as partes foram conduzidas até o cartório da segunda Cia PM, onde foram ouvidos e lavrado o termo circunstanciado.