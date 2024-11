PM aborda moto barulhenta e constata que condutor não era habilitado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h45 desta quinta-feira (31) na Avenida Anunciato Sonni.

Conforme a PM, durante patrulhamento, a equipe policial avistou dois homens em uma motocicleta apresentando barulho excessivo do escapamento.

Por esse motivo o condutor da motocicleta recebeu voz de abordagem. Ambos foram submetidos à busca pessoal, mas nenhum ilícito foi localizado.

Após consulta via SESP investigação, foi verificado que não havia nenhum mandado de prisão para os abordados, no entanto, a documentação da motocicleta estava pendente desde o ano de 2022 e o condutor não é habilitado.

Com isso a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do DETRAN onde foram lavradas as notificações com base no CTB. Os mesmos foram orientados e liberados no local.

.