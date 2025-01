Plantão Policial: Violação de domicílio, lesão corporal e apropriação indébita

Data do Registro: 18/01/2025 08:20:42 Endereço: RUA LUCAS MOREIRA DA ROCHA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

No local relatou a Sra XXX que seu ex namorado, permaneceu todo o período da noite no interior de sua residência sem o seu consentimento, que o mesmo pegou o seu telefone celular e a bloqueou de diversas redes sociais, que o mesmo somente saiu do local no momento em que a solicitante acionou a Polícia Militar. A vítima foi orientada.

Data do Registro: 18/01/2025 21:46:34 Endereço: RUA LUIZ VIGNOLI, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Foi repassado via COPOM que um indivíduo estaria agredindo uma mulher em via pública. No local a equipe fez contato com a vítima, que relatou à equipe que seu namorado agrediu com tapas na região da face, empurrões e chutes. O autor da agressão se evadiu do local. A equipe fez patrulhamento, porém não obteve êxito em localizar o autor.

Data do Registro: 18/01/2025 23:45:47 Endereço: RUA JOSE DE SOUZA CAVALCANTE, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Relata o solicitante …….. que seu sogro emprestou seu veículo Fiat Siena e ele o entregou a um indivíduo afim de garantir o pagamento de uma dívida relacionada a um sinistro de veículos. A equipe fez checagem via sistema SESP e o solicitante não possui tal veículo em seu nome. Foram realizadas as devidas orientações.