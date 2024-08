Plantão policial: Ocorrências de ameaça e lesão corporal em Jandaia

28/08/2024 12:53:20 Endereço: RUA AMÉRICO BARBIERI, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: AMEAÇA:

A equipe policial foi acionada durante patrulhamento onde segundo um amigo da vítima relatou que no endereço indicado estaria acontecendo um desentendimento com a pessoa de —- e sua ex convivente —-.

No local —- relatou a equipe que na noite anterior já havia registrado um boletim de ameaças e dano ao patrimônio privada contra —- e que na data de hoje ela retornou ao local e novamente fez ameaças dizendo que iria colocar fogo em sua residência.

—- relatou a equipe que queria apenas que ela deixasse o local, de imediato —- acatou a ordem da equipe, pegou sua bolsa e seu celular e saiu dizendo que iria pra sua residência. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos que poderá tomar se achar conveniente.

28/08/2024 15:30:42 Endereço: RUA ARTHUR MANFREDINHO, SANTA HELENA – JANDAIA DO SUL, Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL:

Aequipe foi acionada via COPOM, para atender ocorrência de LESÃO CORPORAL. Ao chegar no endereço supracitado, o solicitante —-, informou a guarnição que seu irmão —-, estava lhe devendo uma quantia em dinheiro, e que quando ele cobrou, —- não gostou, momento em que desferiu um chute, que acertou a região do supercílio, e causou um corte, e que após, tais fatos —- deixou o local.

Diante disso a guarnição orientou as partes e foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Tendo —-, manifestado o interesse de representar posteriormente.

Data do Registro: 28/08/2024 15:34:06 Endereço: RUA BENEDITO JOSE DA SILVA BAIRRO VILA RICA, Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL:

A equipe recebeu solicitação informando que na rua Benedito José da Silva teria um masculino vítima de lesão corporal proveniente de seu irmão. No local constatou-se o fato, em contato com a pessoa de —- que reafirmou o que fora previamente relatado, porém tal situação já estaria em andamento sendo atendido pela equipe RPA Jandaia, sendo assim a equipe somente prestou o apoio ao solicitante até sua residência para retirar alguns pertences do local sendo as partes devidamente orientadas. XXX apresentava rubor no braço esquerdo e face.

Não houve desejo de representação pela parte atendida.

Na residência o genitor dos envolvidos estava no local e encontrava-se ciente dos fatos.

Data do Registro: 28/08/2024 19:18:12 Endereço: RUA GIACOMO SEGANTINI, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: AMEAÇA:

Procurou a Polícia Militar a pessoa de XXXX, 30 anos, relatando que no final da tarde de hoje sua mãe, de 60 anos, estaria no interior de sua residencia e após deixar seu portão aberto, em determinado momento um cão fêmea da raça Pitbull adentrou a área externa de sua residência e atacou seu cão (sem raça definida), onde a vítima começou a gritar para afastar o animal invasor e o dono do referido animal entrou na residência para retirar o seu animal e ameaçou a vítima com uma faca, dizendo “prende essa cachorra se não eu vou matar ela” com a faca em mãos.

Após conter os animais, o autor se evadiu do local. A senhora xxxx informou que já teve outras situações onde o autor deixou seu animal solto e o mesmo já teria atacado seu cão e que teve de passar por atendimento veterinário e desde então o autor vem provocando as vítimas.

Dados os fatos as vítimas foram orientadas sobre as medidas a serem tomadas posteriormente e foram liberadas no local