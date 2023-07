Placas de bronze são furtadas de túmulos em São Pedro do Ivaí

Na madrugada do dia 10 de julho, um caso de furto foi registrado no cemitério municipal de São Pedro do Ivaí. De acordo com o funcionário municipal responsável pelo local, foram levadas placas de bronze dos túmulos.

O crime ocorreu na Rua Jaime Fernandes da Silva. O funcionário relatou o ocorrido e foram imediatamente acionadas as autoridades competentes para investigar o caso.

Diante dessa situação lamentável, foi orientado ao funcionário sobre os procedimentos a serem tomados e as medidas de segurança que devem ser reforçadas no cemitério municipal.

A polícia está empenhada em apurar os fatos e identificar os responsáveis por esse ato de vandalismo e desrespeito aos falecidos e seus familiares.