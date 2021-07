Pessoas são atropeladas após desacordo comercial em Marumbi

Na noite de terça-feira (6), a equipe policial de Marumbi foi acionada via central 190, para verificar uma possível situação de atropelamento.

Segundo informações do Tenente Thiago, foi informado aos policiais que as vítimas estariam no hospital municipal da cidade, onde a equipe entrou em contato com a solicitante, que relatou que tiveram um desentendimento com um senhor pois este teria ido até o estabelecimento comercial (bar) da vítima cobrar uma divida de R$ 100,00 (cem reais), referente a venda de um celular. Depois da cobrança efetuada por este, informou que as vítimas cercaram seu veículo e ainda que o esposo de uma delas pegou um objeto e quebrou o vidro traseiro de seu veículo, um VW/Gol.

Diante do ocorrido, arrancou com seu veículo do local, atropelando as pessoas, causando lesões nos joelhos) e lesão na região da lombar, sendo encaminhada para unidade médica na cidade de Apucarana.

As vítimas do atropelamento relataram que o autor não prestou nenhum tipo de atendimento e se evadiu do local no sentido da Vila Rural.

Diante do exposto, a equipe policial efetuou patrulhamento no local informado pelas vítimas, localizando o autor trafegando com o veículo na Rua São Paulo, próximo do local onde ocorreu o atropelamento.

Foram utilizados os sinais sonoros e luminosos para que o homem parasse o veículo, porém esse não acatou em um primeiro momento, sendo realizado o acompanhamento tático por alguns quarteirões até a Rua Vereador Orivaldo Travagim, local em que foi logrado êxito na abordagem.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém indagado sobre o fato esse confirmou o ocorrido, porém disse que só se evadiu do local porque teve medo de ser agredido pelos familiares que estavam muito agitados.

O veículo foi recolhido ao pátio do destacamento da Policia Militar de Marumbi. Já o autor foi conduzido a delegacia de Jandaia do Sul para prestar esclarecimentos, juntamente com as vítimas.

Foi realizado teste do etilômetro e constatado o valor de 0,32 mg/l.