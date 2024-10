Passageiros de ônibus são assaltados ao passar por Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h03 desta segunda-feira (28).

Conforme a PM, a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de ROUBO. O motorista de ônibus da empresa Expresso Adamantina, informou a equipe que durante viagem de itinerário Cascavel – São Paulo, quando estava na rodovia BR 376 sentido Mandaguari -Jandaia do Sul percebeu que teria um veículo atrás do ônibus por algum tempo, quando na entrada de Jandaia do Sul dois masculinos de dentro do ônibus anunciaram assalto dando dois tiros dentro do ônibus e mandando parar o mesmo, simultaneamente o veículo que estava atrás das vítimas parou e vieram dois masculinos do veículo com balaclava e anunciaram que estavam com bloqueadores se celular e que “não adiantava ligar para a polícia”, posteriormente a isso um masculino encapuzado colocou um revólver na cabeça do motorista e fez o mesmo fazer o retorno em Cambira e pegar a estada sentido Bom Sucesso.

Durante esse trajeto, os autores roubaram os pertences, e ao chegar no local onde o ônibus foi achado pelas equipes policiais, os autores fizeram as vítimas retirarem todas as mercadorias do bagageiro do ônibus, colocar no chão e entrar no ônibus para não ver os veículos os quais os autores estavam carregando com as mercadorias do bagageiro. A equipe orientou todas as vítimas acerca dos procedimentos cabíveis, realizou buscas nas imediações, mas até o término deste BOU os autores não foram encontrados.

