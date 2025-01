Passageira do ônibus envolvido em acidente teve parte da perna amputada

Além do motorista, 19 trabalhadores estavam no ônibus envolvido em acidente com um caminhão na saída de Bom Sucesso para São Pedro do Ivaí na tarde desta quinta-feira (30).

Segundo os Bombeiros, apenas duas pessoas sofreram ferimentos graves, sendo uma mulher que estava no ônibus e teve amputação de parte da perna direita e o motorista do caminhão que também estava em estado grave.

Equipes da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, Corpo de Bombeiros de Apucarana e SAMU, além de dois helicópteros de Maringá e Londrina foram mobilizados para atendimento aos feridos.

