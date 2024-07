Partido PODEMOS define Miller Borba e Dr. Dalmen como candidatos a prefeito e vice em Jandaia do Sul

O PODEMOS, juntamente com PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA — PRD, definiu a candidatura de Haroldo Miller Borba dos Santos à Prefeitura de Jandaia do Sul em ato que ocorreu na manhã deste sábado, dia 27. O evento também confirmou o médico Dalmen de Pinho Tavares Filho candidato a vice da chapa.

Na convenção também foi homologado o nome da coligação “VIVA A VIDA”.

Durante a convenção, Miller justificou a escolha do tema “VIVA A VIDA” por ser uma frase que transmite a ideia de aproveitar e celebrar a vida, valorizando cada momento. Funciona como um lembrete para viver intensamente, aproveitar as oportunidades e não se deixar abater pelos desafios. É um convite para desfrutar da vida e encontrar alegria em todas as situações adotando uma mentalidade positiva, buscando o equilíbrio entre trabalho e lazer”.

Ainda segundo Miller, “é com esse pensamento positivo, que juntamente com meu Vice Dr. Dalmen, pretendemos nortear nossa administração, possibilitando a todos os Jandaienses melhores condições de vida, através de uma gestão séria e comprometida com os princípios morais, valores e de bons costumes com que sempre nortearam nossas vidas.

Finalizou dizendo que “vamos implantar a gestão participativa, que consiste em ouvir as famílias de nosso município em seus anseios e necessidades, razão principal de nossa candidatura. “A gestão participativa é um modelo descentralizado de administração, capaz de unir e valorizar a participação de todos os seguimentos da sociedade, inclusive ouvindo e incentivando a participação dos funcionários públicos, independentemente do nível hierárquico, do cargo ou da posição ocupada na administração. Trata-se de uma gestão que será pautada em colaboração, liberdade e confiança”.

Dos Vereadores

Na convenção foram ainda escolhidos os postulantes a vereador, sendo lançados 20 candidatos, divididos pelos 02 partidos, que disputarão as 09 vagas à Câmara de Jandaia do Sul.

De acordo com a legislação eleitoral, em Jandaia do Sul, os partidos políticos poderão lançar cada um, 10 candidatos, o que corresponde a 100% das vagas a serem preenchidas mais um, também deve ser respeitado a cota de gênero, uma vez que a legislação exige que d o número total de candidatos apresentados pelos partidos, é necessário preencher o mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada gênero.

São os seguintes postulantes à Câmara Municipal:

PODEMOS

1) CIRLEI DE JESUS PAULA

2) CLEBER WALACE FERNANDES

3) GUILHERME PUPIO AGUIAR

4) JOSE CARLOS CORREIA

5) LUZIA JUCIMARA TOMAZINI

6) MICHEL DE AZEVEDO FERREIRA

7) ROBERTA MARIA PONTARA

8) RODRIGO VANONI ALBERTON

9) SOLANGE MARIA BRANCO MARTINELI

10) RYAN FELIPE DE SOUZA

PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA — PRD

1) ALVARO VICENTE BUENO,

2) CLAUBER VIEIRA MARQUES,

3) CLOVIS FELLIPE COLPANI TELLES,

4) MARIA CAROLINA FRANCO PERES

5) JOSE CARLOS DA SILVA NUNES,

6) IDIVALDO MIGUEL DOS SANTOS

7) LIETE LEANDRO DA COSTA

8) NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS

9) PAULO GUILHERME ALVES

10) ZELIA FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Matéria de Candido Lourençon