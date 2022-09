Paraná vê salto em diferentes setores com investimento em tecnologia e espaço para inovações

O impacto das novas tecnologias são mais que conhecidos em todo o Brasil, mas isso não significa que deixou de acontecer. Em todo o Paraná, desde Jandaia até Curitiba, o investimento neste setor tem crescido e causado impactos positivos. Uma boa notícia para a economia de toda a região, que busca maneiras de sair da crise iniciada em 2020. Infraestrutura, educação e entretenimento aparecem como os grandes pilares para o desenvolvimento neste sentido.

Em agosto de 2021, por exemplo, uma parceria da prefeitura de Jandaia com a empresa Rumo, e o apoio do Detran-PR, instalou sensores para detectar a aproximação de trens nos cruzamentos com as rodovias. Assim, a ativação de semáforos ficou automática e garantiu mais segurança para os motoristas. Uma iniciativa que já completou mais de um ano, e ainda continua fazendo sucesso. Esse é o impacto da tecnologia que muitas regiões procuram, principalmente no Paraná.

Algo mais recente aconteceu em Curitiba, com a chegada da internet 5G. A capital foi uma das primeiras a receber essa nova conexão móvel, e a expectativa é por mudanças no comportamento das pessoas e também das empresas. Essa inovação muda as possibilidades com a internet para dispositivos móveis, inclusive em setores diferentes. O entretenimento digital deve passar por mudanças, ganhando ainda mais espaço na vida dos paranaenses.

Os serviços de streaming vão deixar de ser usados apenas na TV ou no computador, pois será mais fácil com a 5G assistir conteúdos em vídeo também pelo smartphone ou tablet. Essa variedade é apenas um detalhe, pois outras diversões online também vão crescer nos celulares. No mundo das apostas, uma boa parte das mesas de roleta possuem versões para smartphone, como mostra o site da KTO. É um jogo com diferentes versões, desde a roleta americana até a roleta francesa, e que está se adaptando para o uso nos dispositivos móveis. Esse é o futuro com essas inovações tecnológicas.

Impacto na educação

Uma das áreas em que o impacto da tecnologia é mais claro é a educação. Vários jornais e sites de notícias paranaenses mostraram que o foco da rede estadual foi no uso da tecnologia no processo de aprendizagem. O resultado foi um avanço nunca visto antes, inclusive para colocar o Paraná no mesmo patamar que países europeus. A criação de várias plataformas é um bom exemplo do que está acontecendo por aqui.

O Redação Paraná e o Paraná Inglês, duas plataformas desenvolvidas por técnicos da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR), prometem causar impactos positivos pelos próximos anos em todo o setor. A mistura de tecnologia com a educação já se provou algo acertado, sendo também uma necessidade para colocar o Brasil em níveis maiores. A nossa região promete ser uma referência, pois está começando a investir mais cedo.

Isso não significa que é o suficiente, pois esse é um investimento que precisa ser contínuo. Assim é que funciona na educação, e também em outros setores importantes para Jandaia e todo o estado. Infraestrutura em tecnologia é outro aspecto, inclusive na ativação da 5G. A capital já possui o sinal dessa internet móvel, mas só o investimento contínuo vai garantir a mesma tecnologia em cidades pequenas e longe dos centros metropolitanos.

Superando a crise

Alguns estudos feitos recentemente mostram que algumas áreas são essenciais para se recuperar de uma crise, cenário que atingiu o Brasil nos últimos anos. A tecnologia é essencial nisso, pois é a ferramenta para que outros setores consigam crescer novamente. O resultado só vamos conhecer nos próximos anos, mas é quase certo que o Paraná vai conseguir um lugar de destaque.

Inovações estão causando grandes impactos em todo o mundo, e vários países são exemplos para isso. A China é uma das que mais investe, e tem conseguido liderar a economia global por conta disso. É inovação em vários formatos, desde o transporte público até o varejo. O Brasil ainda está distante de conseguir o mesmo impacto, mas sabe bem o caminho.

O Paraná está vendo o impacto da tecnologia em vários setores, inclusive aqui em Jandaia. É um sinal de que o investimento está acontecendo da maneira correta, e o resultado é positivo. A expectativa é que os números continuem melhorando, inclusive nos próximos anos.