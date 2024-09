Paraná poderá ter chuva preta

Nos próximos dias, o Paraná pode testemunhar um fenômeno meteorológico intrigante: a chamada “chuva preta”. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas regiões do estado estão sob a possibilidade desse evento, cuja origem está relacionada à poluição atmosférica e às queimadas.

Mas o que exatamente é a “chuva preta”?

Vamos entender:

A atmosfera está carregada de partículas de fuligem e poluentes, especialmente provenientes das queimadas.

Quando ocorre chuva, parte dessas substâncias é transportada até a superfície. As gotas de chuva se misturam com essas partículas, resultando em uma coloração mais escura.

O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, explica que a chuva, em sua função de “lavar” a atmosfera, acaba trazendo consigo esses poluentes, alterando sua aparência.

Regiões Afetadas: O fenômeno deve ser mais evidente nos municípios situados entre o oeste e noroeste do Paraná.

A previsão aponta para a ocorrência principalmente entre a noite de sexta-feira (13) e o sábado (14). Exemplo Recente: Na última terça-feira (10), cidades do Rio Grande do Sul já registrou a “chuva preta”.

É importante destacar que a combinação dos poluentes das queimadas com a umidade do ar potencializa essa possibilidade. As autoridades, incluindo o Simepar, estão monitorando a situação e alertando a população.