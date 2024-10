Outra vez: Motorista abastece e sai sem pagar em Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 20h49 desta quinta-feira (10) na Avenida Minas Gerais.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento a uma ocorrência de estelionato. No local foi conversado com a gerente do posto de combustível Planalto que informou que o frentista abasteceu um veículo Citroen, na cor preta e logo após o abastecimento o condutor se evadiu do local sentido Jardim Apucarana sem efetuar o pagamento no valor de R$ 150,00.

A gerente foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.

Casos tem acontecido com frequência em Apucarana.