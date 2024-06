Organização do Festival da Cachaça entrega valores arrecadados a entidades

Nesta quarta-feira, dia 26 junho, o Festival da Cachaça de Jandaia do Sul reuniu organizadores, entidades e patrocinadores para a entrega simbólica dos valores arrecadados pelas entidades durante os três dias de evento que ocorreu em Jandaia do Sul nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2024.

Foram arrecadados R$4.250,00 para a Creche Paroquial Raio de Luz, R$14.060,00 para a ONG das Fraldas, R$14.690,26 para a Loja Maçônica Fraternidade Jandaiaense, R$19.991,42 para o Asilo São Vicente de Paulo e Lar São Francisco de Assis e 825 kg de alimentos doados para a Paróquia São João Batista.

O resultado do evento vai ajudar as entidades a desenvolverem os atendimentos assistenciais que realizam para a população que mais necessita.

Os organizadores agradeceram a todos pelo trabalho realizado, uma prova de que quando a sociedade se une à iniciativa pública e privada o resultado é o fortalecimento e desenvolvimento da sociedade como um todo.

No evento também foi fortalecida a união e comprometimento dos patrocinadores, entidades assistenciais e da prefeitura para o próximo ano. Em 2025 a Quarta Edição do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul já tem data marcada para os dias 2, 3 e 4 de maio.