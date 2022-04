Operadora de telefonia é arrombada e tem baterias furtadas em Marumbi

Na manhã de quinta-feira (31) A equipe da Polícia Militar deslocou até a Oi Telefonia da cidade de Marumbi, onde foi verificado que o cadeado do portão principal foi cortado e, em continuidade a verificação foi constatado que o cadeado da porta onde ficam acondicionadas as baterias de alimentação estava cortado também. Em inspeção visual no interior do cômodo verificou-se que a câmera de segurança foi removida e que aproximadamente onze baterias foram levadas. Segundo alguns vizinhos, foi visto um veículo Kombi nas proximidades, porém não foram repassadas mais informações.

A equipe policial entrou em contato com o responsável pela vigilância, o qual reside em Curitiba-PR, foram repassadas as informações a ele, que se responsabilizou por enviar um segurança para verificar a situação no local.