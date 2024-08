Ônibus desgovernado mata mulher e deixa seis feridos em Londrina

Um grave acidente envolvendo um ônibus fretado resultou na morte de uma mulher e mais seis pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (21) em Londrina, no norte do Paraná. O veículo, que pertence a uma empresa de turismo, transportava funcionários para uma rede de lojas de departamentos, quando apresentou problemas mecânicos e colidiu contra duas residências na Rua Alcides Alvim Rezende, no bairro Jardim Paris.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o ônibus desgovernado tenta realizar uma curva, mas acaba indo em direção às casas. Um dos imóveis estava vazio no momento do acidente, enquanto na outra residência, os moradores escaparam ilesos. Todas as vítimas estavam dentro do coletivo, que possivelmente teve problema nos freios, conforme o portal “Londrina News”.

Uma passageira foi atingida no tórax por uma coluna de concreto, durante o impacto. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local do acidente, dentro de uma ambulância. Outros seis passageiros ficaram feridos e foram atendidos pelas equipes do Siate, sendo encaminhados a hospitais.

A empresa responsável pelo veículo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e Científica

Ivan Maldonado / Londrina News