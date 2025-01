Oito pessoas morreram no feriadão de fim de ano em rodovias federais no Paraná

A PRF no Paraná encerrou a Operação Rodovida 24/25 – fase Ano Novo – nesta quarta (1). De 27 de dezembro à 1º de janeiro foram registrados 120 sinistros de trânsito, 143 pessoas feridas e oito mortes. No mesmo feriado do ano passado, mas com apenas quatro dias – 29/12/23 a 1/1/24 -, a PRF registrou 68 sinistros, com 105 pessoas feridas e sete mortes.

Sinistros de trânsito com óbitos

Data Hora BR Município Tipo de sinistro Óbitos 27/12/2024 16h30 373 Prudentópolis Colisão frontal 2 28/12/2024 00h08 277 Campo Largo Atropelamento de pedestre 1 31/12/2024 16h00 476 Lapa Colisão transversal 2 31/12/2025 22h30 277 Medianeira Colisão traseira 1 01/01/2025 03h00 116 Colombo Capotamento 1 01/01/2025 13h00 369 Bandeirantes Colisão com objeto estático 1

O foco desta fase da operação foi o combate ao excesso de velocidade. Durante os seis dias, foram registradas mais de 6 mil imagens de radar (6.152).

9.785 pessoas e 7.368 veículos foram fiscalizados. 55 pessoas foram presas, sendo que 17 por crimes de trânsito e 11 por dirigirem bêbadas.

