Oficinas Culturais 2025: Inscrições Abertas no Centro Cultural de Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul, através do Departamento de Cultura está com inscrições abertas para as Oficinas Culturais 2025, promovidas pelo Centro Cultural da cidade. Essa é uma excelente oportunidade para crianças, jovens e adultos explorarem seu lado artístico e cultural, com uma grande variedade de atividades disponíveis para todos os gostos e idades.

São diversas oficinas culturais, artísticas e musicais como: Alongamento, artes plásticas, desenho, ballet, canto, coral, circo, clube do livro, danças, jazz, kung fu, ritmos, palhaçaria, teatro, violão e yoga, entre outros.

Além dessas opções, outras oficinas estão disponíveis, garantindo uma programação rica e diversificada para a comunidade.

Inscrições abertas até o dia 30 de janeiro

Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Jandaia do Sul, acessível pelo link: https://linktr.ee/prefjandaiadosul ou diretamente na bio do perfil oficial da prefeitura nas redes sociais.

.