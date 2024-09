Ocorrências de Dano e Lesão Corporal são atendidas pela PM em Bom Sucesso

A ocorrência de DANO foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 19h04 deste sábado (31) na Rua Presidente Castelo Branco.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de furto, porém no local, feito contato com o proprietário, passou a relatar que saiu às 09h da manhã de sua residência e retornou às 19h encontrando a porta da sala arrombada, os guarda-roupas revirados, ainda riscaram a tela de uma televisão de 32 polegadas marca AOC e duas telas de monitor. uma de 27 polegadas e outra 32 polegadas, também foi colocado fogo em cima do fogão na cozinha em um fone de ouvido.

O solicitante diz não ter desavença com ninguém e que não sabe dizer por qual motivo isso teria acontecido, relata também que ninguém de estranho foi visto no local.

A ocorrência de LESÃO CORPORAL foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 2h33 da madrugada deste domingo (1) na Rua Hiromassa Yokoyama.

Conforme a PM, no hospital da cidade de Bom Sucesso, a solicitante relatou que estava no estacionamento denominado, “Bar da XXXX” e que em dado momento um dos clientes se desentendeu com sua sobrinha, ela então entrou na frente para proteger a sobrinha, então o autor que ela não sobe o nome desferiu dois socos em seu rosto atingindo o olho esquerdo e sua boca, A solicitante caiu no chão com as pancadas e ainda machucou pernas e braço esquerdo, sendo encaminhada ao hospital e confeccionado o boletim de ocorrência. Solicitante disse que representará contra o autor.