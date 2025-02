Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste sábado (8)

Data do Registro: 08/02/2025 12:47:52 Endereço: RUA CIRO ALBINO DE SOUZA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Descrição do Fato: Relatou o solicitante o senhor XXXX 35 anos, que sua ex convivente, senhora XXXX 35 anos, por motivos de ciúmes, deslocou até o seu estabelecimento comercial, e começou a discutir com o mesmo, gerando tumultuo e incomodando clientes. A vítima relatou que já havia separado há alguns meses e mesmo assim a senhora XXXX o continua perseguindo. A autora não se encontrava no local. Senhor XXXX foi devidamente orientado sobre os procedimentos de polícia judiciária.

Data do Registro: 08/02/2025 13:31:08 Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: DESINTELIGÊNCIA

Descrição do Fato: Compareceu a esta companhia Policial Militar a senhora XXXX 35 anos, relatando que estava no bar de seu ex companheiro o senhor XXXX 35 anos, relatando que ambos começaram a discutir por questões pessoais e que em dado momento o senhor XXXX começou a ofender a senhora XXXX, xingá-la de gorda e feia e que o mesmo também a segurou pelo pescoço e a empurrou. A vítima não apresentava nenhum tipo de lesão física e aparentava estar transtornada. A senhora XXXX não manifestou o interesse de representação no momento, diante disso foi orientada pela equipe policial a procurar a delegacia de polícia civil na data de segunda-feira próxima para registrar possível queixa-crime e também solicitar uma medida protetiva contra o autor. Vale ressaltar que o senhor XXXX havia registrado um boletim contra a senhora ela momentos antes conforme BOU XX.

Data do Registro: 08/02/2025 18:25:58 Endereço: RODOVIA BR TREZENTOS E SETENTA E SEIS, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: ESTELIONATO

Descrição do Fato: Relata a solicitante que trabalha no posto____, que na data de hoje por volta das 18 horas um automóvel VW Fox de com cinza , onde não foi possivel ver as placas de identificação abasteceu 255 reais de gasolina comum, cerca de 40 litros e saiu tomando sentido ignorado sem pagar o abastecimento.

Data do Registro: 08/02/2025 21:11:50 Endereço: RUA JOSE FRANCISCO BORGES, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO

Descrição do Fato: Relatou a Sra sexo feminino 64 anos que seu vizinho masculino de 44 anos, jogou diversas lajotas e entulhos na frente do seu portão, impedindo o acesso de veículos à garagem de sua residência, que o mesmo constantemente perturba o seu sossego e de sua família.

Data do Registro: 09/02/2025 02:14:17 Endereço: RUA CIRO ALBINO DE SOUZA, CENTRO – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL

Descrição do Fato: No local relatou o solicitante de 36 anos que sua ex esposa de 35 anos chegou em seu estabelecimento comercial muito alterada, e passou a agredi-lo causando algumas escoriações na face, ainda que teria lesionado um dedo da mão, em seguida a autora saiu em seu veículo tomando rumo ignorado. A vítima foi orientada.

