Ocorrência de lesão corporal e violência doméstica é atendida pela PM na Rua José Maria de Paula

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h19 desta sexta-feira (9) na Rua José Maria de Paula Rodrigues.

Conforme a PM, a senhora XXX solicitou a equipe policial, pois havia sido agredida por seu irmão.

Relatou que ele teria pegado o seu celular e visto as conversas da irmã com a ex cunhada, onde a irmã havia comentado que o rapaz também é agressivo com a própria família.

O autor teria separado recentemente de sua amásia também por tê-la agredido e a vítima conversava sobre isso com a ex cunhada. Ao ver as mensagens, passou a discutir com a irmã e a agredi-la com a muleta.

Em contato com o autor relatou que houve a discussão com a irmã, e em dado momento a irmã pegou uma faca de corte e lesionou o dedo da mão direita do rapaz.

A vítima apresentava lesões nos braços, pernas e reclamava de dores nas costas. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e ambos foram encaminhados a delegacia para demais procedimentos.

Ambos foram levados também pela equipe policial até o hospital para avaliação médica e laudo de lesão corporal. A moça relatou que o rapaz a ameaçou dizendo que se ela solicitasse a polícia, assim que ele voltasse, ela iria se ver com ele.

As informações são da Polícia Militar