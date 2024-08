O Country Club de Jandaia do Sul, fundado em 1946, carrega consigo uma história de tradição e momentos inesquecíveis. No entanto, nem sempre foi fácil manter de pé esse símbolo da nossa cidade. Por muitos anos, o clube enfrentou grandes dificuldades financeiras, fruto de uma administração que, infelizmente, deixou cicatrizes profundas. O cenário era desolador: campos abandonados, quadras desgastadas e a sauna sem uso, o que levou muitos a acreditarem que o fim estava próximo.

Mas o Country Club renasceu. Com a chegada da nova diretoria, liderada com paixão e comprometimento por Baiano e Rogerinho, o impossível se tornou realidade. Com muito trabalho e dedicação, eles conseguiram reorganizar o clube, que hoje é um verdadeiro exemplo de recuperação. As saunas foram revitalizadas, os campos voltaram a brilhar e as quadras estão novamente cheias de vida.

O Country Club de Jandaia do Sul se transformou. O que antes era incerteza e abandono, hoje é orgulho e celebração. Essa nova fase não é apenas uma vitória administrativa, mas um testemunho de que, com determinação e amor pelo que se faz, é possível reescrever qualquer história. O clube voltou a ser o coração pulsante da nossa cidade, um lugar sensacional, onde as pessoas se reúnem, compartilham e criam novas memórias.

Carta de leitor sócio do clube