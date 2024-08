Nova frente fria se aproxima trazendo chuvas e queda nas temperaturas

Os municípios paranaenses enfrentaram uma semana de calor intenso, com temperaturas ultrapassando os 30°C. No entanto, segundo previsões dos especialistas, essa onda de calor está prestes a ceder lugar a uma mudança significativa no clima.

Massa de Ar Frio se Aproxima

De acordo com o site MetSul, a partir desta sexta-feira (23), uma nova massa de ar frio deve atingir a região sul do Brasil. Essa mudança trará alívio para os moradores, mas também provocará instabilidade e chuvas em diversas cidades paranaenses. As mínimas devem cair consideravelmente.

Chuvas e Instabilidade

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgou um mapa que mostra a distribuição das chuvas previstas para esta sexta-feira. Quase todas as regiões do estado devem ser afetadas, com exceção do norte e noroeste. A instabilidade é um indicativo da chegada da frente fria.

Origem da Mudança Climática

A onda de frio se origina na Argentina e no Uruguai, avançando em direção aos três estados do sul do Brasil entre os dias 23 e 24 deste mês. Após atingir o Paraná, o ar frio seguirá para o norte, alcançando o centro-oeste e o sudeste do país. As previsões indicam que as temperaturas cairão tanto quanto na frente entre os dias 9 e 11 de agosto.