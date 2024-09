Nova etapa da obra dos viadutos de Sarandi altera bloqueio de faixas

(AEN) O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), iniciou esta semana uma nova etapa na obra de implantação de dois novos viadutos na BR-376 em Sarandi, na região Noroeste. O investimento nesta iniciativa é de R$ 36.800.000,00 e os trabalhos já estão 61,18% executados.

Com o avanço da implantação das rampas dos viadutos, chegou a vez de executar os seis pilares centrais que vão sustentar os tabuleiros sobre a rodovia, sendo três para cada estrutura, no espaço que normalmente separa as pistas de tráfego de cada sentido com barreiras de concreto. Para isso, foi bloqueado o tráfego nas faixas mais internas da pista, e já foram liberadas as faixas externas, que antes estavam interditadas para execução dos serviços nas rampas.

Como a BR-376 nesse trecho tem seis faixas de rolamento, usuários ainda podem circular por quatro delas, reduzindo o impacto no tráfego local. Uma passarela para pedestres foi adaptada para permitir o acesso dos trabalhadores ao local da obra, evitando a necessidade de cruzar a rodovia a pé, o que proporciona mais segurança para todos os envolvidos.

Os viadutos ficam entre o km 181,34 e km 182,10 da BR-376, na altura da Avenida Rio de Janeiro e da Avenida Brasil, conectando as vias marginais da rodovia e servindo como retornos em desnível para o tráfego de longa distância, além de ser mais uma opção para o tráfego local cruzar a BR.

A obra contempla ainda a implantação de sistema de drenagem de águas, pavimentação de acessos, nova sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança e serviços complementares, como paisagismo.

Em uma etapa futura será necessário interditar temporariamente a pista central para içamento e posicionamento das vigas acima da rodovia. A operação será divulgada com antecedência pelo DER/PR, bem como alternativas de tráfego.