No último final de semana de agosto, a PRF apreendeu 7 toneladas de maconha no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entre, sexta (25) e domingo (27), 6,9 toneladas de maconha em várias partes do estado do Paraná.

As ações, fruto de capacitações, investimento em tecnologia, e a posição geográfica do estado em relação ao país, que faz fronteira com dois países, causaram um prejuízo de cerca de R$ 150 milhões aos cofres do crime organizado.

Na sexta, por volta do meio-dia, policiais apreenderam 155,21 quilos de maconha e uma pistola 9 mm em Cambé, na BR-369. A droga estava em um Ford Fusion.

Mais tarde, por volta das 20h30, policiais rodoviários federais abordaram um motorista de caminhão, em Irati, na BR-277. O caminhão estava carregado com caixas plásticas vazias, daquelas utilizadas para transporte de hortifruti. Segundo o motorista, ele havia acabado de descarregar um carregamento de tomates em Cascavel (PR) e retornava para Jales (SP), de onde saíra. Os policiais, durante a vistoria, perceberam um forte cheiro de maconha e encontraram, escondidos, debaixo das caixas plásticas, 5.407 quilos da droga. Ele foi detido e a carga apreendida.

Logo depois, a PRF apreendeu, com um casal paraguaio, mais de meia tonelada de maconha, que estavam escondidas em um tanque falso de combustível de um caminhão, fiscalizado em Francisco Alves (PR), na BR-272. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para abrir o tanque e o casal foi detido. A droga iria para Umuarama (PR).

Por volta das 22h45, em Cascavel (PR, na BR-277, PRFs apreenderam 336,2 quilos de maconha que estava sendo transportada em uma Parati, mas o condutor conseguiu fugir.

No sábado (26), por volta das 10 horas, 32 quilos de maconha foram apreendidos com um casal em Guarapuava (PR). Houve uma tentativa de fuga, mas foram abordados alguns quilômetros a frente.

Cerca de 15h30, a PRF apreendeu 13 quilos de maconha em Pato Branco (PR) com um passageiro de ônibus que fazia a linha de Santarém (PA) a Carazinho (RS).

Em apoio à Polícia Militar, por volta das 17 horas, em Três Barras do Paraná (PR), ocorreu a apreensão de 353 quilos de maconha em uma caminhonete Amarok com queixa de roubo. O motorista foi detido.

Cerca de 21 horas, em Candói (PR), na BR-373, policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, além de 34 munições do mesmo calibre em dois carregadores transportados no interior de um veículo Palio. O motorista foi detido.

No domingo (27), por volta das 9 horas, em Guarapuava (PR), na BR-277, policiais rodoviários apreenderam um fuzil calibre 5.56 e 87 munições, que estavam sendo transportados em um Kwid. Foram detidos o motorista e o passageiro por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Mais tarde, por volta das 13 horas, em Guaíra (PR), na BR-163, foram apreendidos 100,5 quilos de maconha em um Ecosport. O motorista foi detido.

Por volta das 22 horas, em Campina Grande do Sul (PR), na BR-116, foram apreendidos 69 quilos de maconha em um Prisma. Condutor e passageiro foram detidos.