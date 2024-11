Na rodoviária de Jandaia: Homem embriagado não consegue trocar passagem e chama a Polícia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 7h03 desta segunda-feira (18).

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe foi acionada para deslocar até o terminal rodoviário de Jandaia do Sul, onde segundo relatou um solicitante, estava tendo um desacordo comercial com os funcionários do guichê da empresa por conta de uma passagem de ônibus.

A equipe deslocou até o local e fez contato com o senhor XXX, o qual relatou que estava com problema com a passagem e tentou resolver com um funcionário da empresa e não foi atendido.

O funcionário do guichê relatou que a passagem do cidadão havia expirado e que para ser gerada outra passagem ele teria que pagar uma multa, procedimento padrão da empresa, o que acabou irritando o passageiro.

Vale ressaltar que o senhor XXX estava em visível estado de embriaguez e mal conseguia se expressar. O cidadão foi devidamente orientado.

