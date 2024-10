Mulheres dão calote e furtam celular de taxista de 82 anos

Conforme a PM, compareceu no destacamento policial de Cambira o Sr. XXX (82 anos), informando que é taxista e que neste domingo (13), por volta das 16h30min, realizou uma corrida saindo do município de Cambira para o Distrito do Pirapó na cidade de Apucarana, que tinham como passageiras duas mulheres, que quando chegaram no destino informaram que iriam buscar o dinheiro para pagar a corrida, porém não retornaram.

Após aguardar por um tempo e percebendo que as mulheres não retornariam, resolveu voltar para Cambira, quando percebeu que seu celular havia sido furtado. A vítima informou que posteriormente irá a delegacia de Polícia Civil para tomar as providências cabíveis.