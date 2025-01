Mulher fica inconsciente após ser agredida pelo marido em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h59 desta terça-feira (28).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima citado, onde segundo denúncia repassada pela central de operações estaria ocorrendo uma briga em família e que uma mulher havia sido espancada e estaria desmaiada.

A equipe de imediato deslocou até o local que se trata de uma área rural nos arredores da cidade de Jandaia do Sul, chegando lá foi recebida pela filha adolescente do casal, a qual presenciou a discussão e as agressões, relatou a equipe que seu pai havia agredido a sua mãe e a mesma estava desmaiada sobre a cama.

A equipe constatou o fato se deparando com a mulher deitada em decúbito dorsal com um hematoma na cabeça, sendo uma protuberância proveniente de uma forte pancada.

Enquanto a guarnição fazia contato com a equipe médica para prestar socorro, a vítima acordou brevemente relatando fortes dores na cabeça e dores abdominais.

Também estava presente o outro filho do casal, adolescente, que também presenciou as cenas. Questionado os filhos qual foi a motivação da violência doméstica, os mesmos relataram que a discussão começou quando seu pai chegou embriagado em casa e tentou pegar o celular da esposa para ver as conversas nos seus aplicativos da rede social.

Que os ânimos se exaltaram e o homem empurrou a mulher, que caiu ao solo e em seguida a agrediu com um chute no abdômen e outro na cabeça, vindo gerar lesões.

A vítima foi encaminhada pela equipe da Defesa Civil, para o hospital Nossa Senhora de Fátima, para receber atendimento especializado.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos.

