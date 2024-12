Mulher fere marido com faca após desentendimento Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 7h06 desta terça-feira (10).

Conforme a PM, o solicitante, de 30 anos, informou via atendimento 190 que teria sido golpeado com uma “facada” de sua esposa, resultando em uma lesão em seu dedo, e que teria conseguido retirar a faca da mesma. No local, em contato com o solicitante, informou que por volta das 06h ocorreu um desentendimento com sua esposa de 31 anos, que motivada por ciúmes passou a agredi-lo com “tapas, murros e chutes”, resultando em escoriações em seu pescoço costas e pernas.

Afirma que não reagiu e se afastou, porém, sua esposa de posse de uma faca tentou agredi-lo, atingiu sua mão e resultou em escoriação em seu dedo.

A esposa por sua vez deu suas versões dos fatos confirmando o relato do solicitante. O homem afirmou que estão se separando e a casa onde residem está em processo de leilão que será confiscado pela Caixa Econômica Federal. Após orientações ele optou por sair da residência se dirigindo até a casa de familiares, e a mulher relatou ainda que familiares da cidade de Apucarana viriam para ficar em sua companhia.

