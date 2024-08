Mulher é presa pelo crime de tráfico na Vila Rica em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h51 desta segunda-feira (5) na Vila Rica.

Conforme a PM, a equipe recebeu denúncia anônima de que na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Rica, em frente a um bar, havia uma mulher trajando shorts jeans, blusa vermelha e que estaria traficando drogas.

De posse das informações, os policiais foram ao endereço a fim de encontrar a pessoa da denúncia. No local informado não foi localizada a mulher com as características, porém, após buscas pelo bairro em questão e bairros adjacentes, fora abordada na Rua João Bispo Pinheiro, jardim Santa Helena.

Após buscas, foi localizado em sua bolsa, várias porções de substâncias análoga ao crack, armazenadas em um filme plástico, todas dentro de um pote de plástico. Também com ela a quantia de trinta e nove reais e oitenta centavos (R$ 39,80).

Em consulta junto ao Sistema de investigação verificou-se que a mesma foi encaminhada pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2023 no município de Bandeirantes e também no ano de 2021 na cidade de Amaporã.

No endereço onde disse residir, a casa estava aberta, sem morador, no interior apenas um colchão de solteiro e roupas femininas. Na bolsa foi encontrada a quantia de R$ 290 (duzentos e noventa) reais, em notas trocadas, que posteriormente confirmado por ela, se trata de dinheiro proveniente de tráfico de drogas.

Foi dada voz de prisão e encaminhada para delegacia de Policia Civil.