Mulher é encontrada ferida em terreno baldio

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 11h47 deste domingo (2) na Avenida Itália.

A Polícia Militar de Cambira foi informada que em um bar, um casal estaria em vias de fato. No local, os policiais foram avisados por moradores que havia uma mulher ferida em um dos terrenos baldios.

A suposta vítima estava com um ferimento na face do lado direito, contudo ela não respondeu aos questionamentos doa policiais. Assim, foi contatado a equipe da saúde do município, a qual se fez presente e a levou para atendimento médico hospitalar.

Não foi possível abordar/qualificar o agressor, haja vista que ele não se encontrava mais no local, bem como ninguém forneceu qualquer informação a seu respeito.