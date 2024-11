Mulher é agredida por sete pessoas em bar de Apucarana

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Apucarana às 0h29 desta terça-feira (5) no Jardim Colonial II.

Conforme a PM, após solicitação via 190, para atendimento de uma rixa que estaria ocorrendo nas proximidades da capela mortuária da Av. Aviação, em Apucarana, as equipes ao chegar no local visualizaram a vítima Srª XXX a qual estava com um ferimento na região da cabeça e sangrando muito.

A vítima relatou que estava no bar consumindo bebidas alcoólicas, quando se desentendeu com uma mulher a qual não quis informar o nome, que esta mulher juntamente com mais seis pessoas entre homens e mulheres passaram a lhe agredir, se evadindo do local antes da chegada das equipes policiais.

A vítima queixava-se de dores no peito e cabeça, sendo acionado o SAMU para prestar atendimento. Ela foi encaminhada até a UPA para atendimento médico e orientada sobre o prazo decadencial caso resolva representar contra a autora e ou autores das agressões sofridas.

Foi confeccionado o BOU e encaminhado para a 17ª SDP.