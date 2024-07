Mulher é agredida e atropelada pelo marido em Califónia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Califórnia às 22h01 desta terça-feira (16).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar até o posto de saúde central, onde segundo informações, teria dado entrada, uma mulher vítima de agressão física por parte do marido.

A mulher relatou que sua irmã, após discutir com o marido, teria sido agredida e que o autor teria passado com o carro por cima da perna da vítima. Informou ainda que sua irmã foi socorrida e levada de ambulância para receber atendimento médico na cidade de Apucarana, onde fará exames para determinar a gravidade do ferimento.

Os policiais realizaram diligências, mas o autor não foi localizado.