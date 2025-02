Mulher é agredida e ameaçada de morte ao buscar pertences após separação

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h59 desta sexta (31) na estrada velha para Marumbi.

Conforme a PM, no local relatou a vítima que foi até o sítio em que residia com seu ex convivente buscar seus pertences, que nesse momento tiveram um desentendimento e ele passou a agredi-la fisicamente, que a derrubou no chão e começou a enforcá-la e ao mesmo tempo dizia “vou te matar”, que ainda cuspia em sua face. Nesse momento foi necessário entrar em luta corporal com o mesmo para salvar sua vida, logrando êxito em sair do local e pedir socorro na casa de sua mãe, onde acabou acionando a Polícia Militar.

A vítima apresentava lesões no pescoço.

Diante do fato, foi deslocado até a residência do casal, onde foi abordado o homem, o qual apresentava lesões na face e pescoço, sendo dada voz de prisão ao mesmo e as partes encaminhadas até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

