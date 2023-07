Jovem é agredida durante festa em Marumbi

Conforme a PM, na noite deste sábado (22) a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal. A vítima, de 20 anos, relatou que estava na festa acompanhada de um homem, quando ele ficou nervoso por ciúmes e a agrediu com um soco no olho. Além disso, ele também tomou o celular da vítima à força. Após o ocorrido, o agressor fugiu do local em um carro VW/Gol de cor prata e não foi encontrado.