Motoristas passam mal ao volante em Apucarana. Um deles morreu

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (11), na Vila Residencial Isabela em Apucarana.

Um carro invadiu a calçada e bateu contra um poste que caiu sobre ele.

O motorista, de 43 anos, não se feriu, mas foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica. Durante o atendimento, o motorista relatou que desmaiou enquanto dirigia e perdeu o controle do veículo.

A Polícia Militar e a Copel foram acionadas.

Outro caso

Outro motorista passou mal e morreu enquanto dirigia na Avenida Rio de Janeiro em Apucarana. Ele parou no sinal e não saiu mais do lugar. Funcionários de um posto de combustíveis desconfiaram da situação e constataram que o homem estava desacordado. O SAMU foi acionado, mas o óbito foi constatado no local.

.