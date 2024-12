Motorista fica ferido após saída de pista na BR-376

Em Nova Esperança, no km 130 da BR 376, sentido Alto Paraná, aproximadamente às 4h15 do deste sábado, 28/12/2024, ocorreu um sinistro tipo saída de pista seguida de colisão com objeto fixo. Uma pessoa foi lesionada.

O condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, que saiu da pista em direção ao pátio de uma empresa de produtos químicos, derrubou a cerca e parou após percorrer cerca de 80 metros.

O motorista, um homem de 48 anos, sofreu lesões e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital de Nova Esperança. O caminhão-tanque estava vazio.

No local, além da PRF, compareceram equipes do Samu, Bombeiros e Defesa Civil de Nova Esperança.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes interessadas.

Fonte PRF

.