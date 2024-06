Motorista embriagado é preso na Avenida Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h51 deste domingo (23) no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, uma equipe policial estava na Rua Luiz Vignoli, cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, quando presenciou um VW Gol de cor Branca realizando arrancada brusca. De imediato, utilizando-se de sinais luminosos e sonoros, a equipe abordou o veículo, sendo solicitado ao condutor que saísse do carro, o qual com certa dificuldade o fez.

O homem estava em visível estado de embriaguez. Em consulta junto ao sistema de investigação, não fora constatado nenhum mandado de prisão, porém não era habilitado.

O teste do bafômetro aferiu o valor de 0,76 mg/L. O mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos da polícia judiciária.

Seu veículo VW Gol, de cor branca, de Jandaia do Sul, por não possuir débitos administrativos, foi entregue a sua irmã. Foram lavradas notificações pertinentes com base nos artigos do Código de Trânsito Brasileiro.