Motorista é preso por embriaguez após acidente de trânsito em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h26 desta quarta-feira (13).

Conforme a PM, a equipe policial estava realizando o patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas nas proximidades do hospital nossa senhora de Fátima quando foi abordada pelo senhor XXXX este passou a relatar que havia se envolvido em um acidente de trânsito e que acreditava que o condutor do outro veículo envolvido no acidente estaria embriagado. Então, fora realizado consulta junto ao sistema sesp do veículo VW/Amarok de Apucarana, o qual era conduzido pelo solicitante, e fora constatado que possuía débitos administrativos.

Verificado veículo VW/Golf de Mandaguari, não possuía débitos.

Segundo o solicitante, estava transitando pela Avenida Getúlio Vargas sentido à Praça do café quando no cruzamento com a Rua Joaquim José de Almeida Filho o VW/Golf que estava transitando pela mesma via, porém em sentido oposto, realizou conversão à esquerda sentido ao laboratório Vera Cruz e se envolveu em um abalroamento transversal com a VW/Amarok.

Não houve vítimas, apenas danos em ambos veículos. A camionete fora apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. Ambos envolvidos foram submetidos ao teste de alcoolemia, sendo constatado 0,00mg/L de álcool por litro de ar alveolar para o condutor da Amarok e 0,68 mg/L de álcool por litro de ar alveolar para o condutor do Golf.

Diante disso, o condutor do Golf recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais procedimentos.

O outro condutor foi orientado quanto aos procedimentos à cerca do BATEU e retirada do veículo.

Foram lavradas as notificações pertinentes.

Os danos na camionete se concentraram na parte frontal e no Golf na lateral direita.