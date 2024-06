Motorista de caminhão é preso após colisão com carro da Saúde de Arapongas

Na manhã desta segunda-feira, 24 de junho, um acidente ocorreu na BR-369, entre Apucarana e Aricanduva, envolvendo um caminhão-tanque e um Volkswagen Gol da Estratégia da Saúde da Família (ESF), de Arapongas.

Segundo as autoridades, o motorista do caminhão-tanque estava com um mandado de prisão em aberto, embora o crime pelo qual a ordem judicial foi expedida ainda não tenha sido divulgado.

O acidente ocorreu entre a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar) e a empresa Nortox. Testemunhas relataram que o carro da saúde trafegava pela rodovia quando colidiu com o caminhão, que realizava uma manobra de retorno.

Dois passageiros do carro, servidores da Secretaria de Saúde de Arapongas, ficaram feridos e foram atendidos pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana com contusões e escoriações.